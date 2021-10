Amics de la Rabassa denuncia que l'inici de les obres de Naturlàndia suposa la destrucció del Pla de Conangle

Sant Julià de LòriaAmics de la Rabassa denuncia a través d'unes imatges de l'estat actual del Pla de Conangle, que l'inici de les obres d'ampliació de Naturlàndia 'significa la destrossa i la privatització d'un espai fins ara públic'. L'entitat ha posat de manifest que ja s'ha col·locat una tanca 'que significa que haurem de pagar per passejar per aquells indrets', i convida als ciutadans a admirar 'els esvorancs, munts de terra, arbres talats, i la fauna i la flora autòctona eliminada per sempre'.

Amics de la Rabassa continua oposant-se al projecte d'ampliació de Naturlàndia, que suposa la construcció d'un observatori d'animals, un amfiteatre i un aparcament. Les obres van començar al juliol, i ara l'entitat denuncia el 'desastre ecològic' que s'hi està produint.

A través d'unes fotografies, l'associació ecologista lamenta que s'estigui destrossant la zona del Pla de Conangle, un fet que s'ha vist agreujat per la recent competició d'enduro, que segons han explicat Amics de la Rabassa a l'ANA 'ha destrossat la natura amb un resultat nul d'increment d'activitat pels comerciants i hotelers de la parròquia'. De fet, el col·lectiu lamenta que les activitats que s'organitzen a la Rabassa no acaben tenint el benefici esperat al poble, 'ja que la gent es concentra a dalt i a Sant Julià hi queda molt poca gent'.

Però el més flagrant, segons l'associació, és que s'hagi privatitzat un gran espai públic, al qual a partir d'ara s'hi haurà d'accedir pagant. En aquest sentit, Amics de la Rabassa ha volgut posar de manifest que s'ha aixecat una tanca al llarg de tot el perímetre, que delimita un espai fins ara de lliure accés per tots els ciutadans.

A més, Amics de la Rabassa considera que la pèrdua d'aquest espai es fa a canvi d'una 'proposta anacrònica d'aparcament d'animals en captivitat, atraccions demostradament perilloses, de benefici dubtós per a la parròquia i d'endeutament insostenible per als contribuents del Comú de Sant Julià de Lòria'.