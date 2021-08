Ampliació de 370 autoritzacions de residència i treball i per a transfronterers

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres en sessió de consell de ministres una ampliació de la quota d'immigració de residència i treball i per a transfronterers. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha informat que s'han augmentat en 370 les noves autoritzacions, de les quals 288 corresponen a residència i treball i 88 a assalariats transfronterers.

Tal com va explicar Rossell a l'ANA, aquesta ampliació rau en el fet que s'han exhaurit les fins ara disponibles i no es deu a la demanda realitzada pel sector turístic del país per la manca de mà d'obra, amb el qual el Govern ja ha iniciat una taula de treball per tractar la manca de personal al sector.

Més competències als saigs per alleugerir la feina a la Batllia

El titular de la cartera de Justícia i Interior també ha informat que l'executiu ha aprovat en sessió de consell la modificació de la llei del saig, la qual dotarà de més competències aquest organisme amb l'objectiu d'alleugerir el volum de feina actual de la Batllia, donar un millor servei públic i fer més garantista el procediment.

Rossell ha explicat que la reforma de la legislació permetrà als saigs podran dur a terme l'execució de les sentències judicials, civils i administratives anteriors al 2016, les quals quedaven fora de la seva jurisdicció fins al moment. I ha incidit en què la nova legislació marca que les actuacions dels executors de resolucions judicials han de ser proporcionals i habilita que les subhastes públiques es puguin dur a terme per mitjans electrònics i telemàtics.