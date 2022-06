Andorra la VellaL'executiu vol impulsar una ampliació de la Universitat d'Andorra (UdA). El projecte de llei d'actuacions urgents compromet una partida destinada a ampliar les instal·lacions de l'UdA, les quals són insuficients pel constant creixement del nombre d'estudiants, que s'ha vist accelerat per la pandèmia. En aquest cas, el ministre portaveu, Eric Jover, ha comentat que la universitat va llogar espais com una solució temporal i ara "calia trobar una solució més a llarg termini".

En aquest cas, la partida és de 6 milions d'euros per poder reformar les infraestructures, dels quals 200.000 són per aquest 2022 i la resta en plurianuals fins al 2025. Jover ha afegit que ja hi ha converses avançades per poder utilitzar una infraestructura de 3.000 metres quadrats, "la qual ens podria permetre desenvolupar les necessitats actuals" de la universitat.

També en matèria educativa, hi ha una partida d'1,05 milions d'euros (50.000 euros pel 2022 i la resta en plurianuals pel 2023) per a la reforma de dues plantes, que actualment estan lliures, al futur Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI). En aquestes dues plantes es preveu habilitar un total de dotze habitatges tutelats en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA). Així, aquelles persones que es troben amb centres especialitzats fora del país, podran retornar a casa, ha expressat el ministre.