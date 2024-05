Analitzen el pèl de l'os vist al Pallars Sobirà per saber si és d'origen andorrà

Andorra la VellaAvui s’ha vist un os a través de les xarxes socials, quan un usuari ha publicat un vídeo en el qual es veu l’animal a la comarca del Pallars Sobirà, al municipi d’Alins, és a dir, a prop d’Andorra. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i portaveu de Govern ha fet menció al protocol que s’activa de forma bidireccional tant a Andorra com a Catalunya. A més, ha confirmat que Agents Rurals està analitzant pèl de l’os per a confirmar si està relacionat amb l’os vist recentment al Principat.

“No és just a zona transfronterera, tot i això, com el protocol és bidireccional, com quan nosaltres avistem un os avisem en territori andorrà ho comuniquem a les autoritats veïnes. Aquesta mateixa informació ens la compartim de forma bidireccional, per tant, els agents rurals s’han posat en contacte amb el cos de banders, ens consta que han recollit mostres de pèl per comprovar la genètica d’aquest exemplar i així podrem creuar si aquest exemplar que ha estat vist a les proximitats forma part d’uns dels exemplars que ha visitat el nostre país darrerament” ha declarat Guillem Casal.