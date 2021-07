Andorra i Catalunya volen ampliar el conveni sanitari i consideren que el Principat sortirà abans de la cinquena onada de la pandèmia

La Seu d'UrgellCatalunya i Andorra treballen amb la voluntat d'ampliar el conveni a nivell sanitari que hi ha entre els dos territoris, principalment entre el Principat i l'Alt Urgell. Aquest ha estat un dels temes principals en la reunió que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a la Seu d'Urgell entre el ministre de Salut, Joan Martínez Benezat; el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon; i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega. En aquest sentit, Benazet ha explicat que els principals punts d'ampliació d'aquest conveni són de caràcter assistencial, de recerca, en aspectes lligats a les cures intensives i també a projectes de salut mental, a banda, del compartiment de les dades epidemiològiques.

De fet, la situació sanitària actual de la pandèmia amb aquesta cinquena onada provocada per la variant Delta, també ha estat un dels aspectes que s'han tractat en la reunió. Tots dos territoris segueixen demanant a la població que limiti les interaccions socials, i també, concorden en el fet que Andorra sortirà abans d'aquesta cinquena onada per l'alt percentatge de vacunació que porta, principalment, entre la gent jove. Tot i així, el ministre de Salut, ha remarcat que "ens interessa que millori tothom perquè tots depenem de tots" i si "Catalunya va malament, anem malament nosaltres". Benazet també s'ha mostrat optimista que aquesta cinquena onada s'aplanarà aviat a tot Europa pel nivell de vacunació que estan seguint tots els països.

Sobre el conveni, Benazet ha explicat que el treball ja va començar fa un parell d'anys, però que "li mancava un conveni marc amb el govern espanyol" per tal de donar una empara legal al futur "conveni que després poguéssim signar entre les dues administracions veïnes". En aquest sentit, l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, també hi està treballant molt a favor, ha indicat. Tant Benazet com Fàbrega han manifestat que tenen molt clar les idees i els àmbits d'aquest conveni, el qual es vol deixar obert a possibles necessitats que puguin sortir en un futur. "El següent pas és treballar a nivell tècnic per començar a posar fil a l'agulla en la redacció", ha manifestat l'alcalde de la Seu d'Urgell, afegint que volen que sigui prou ampli perquè permeti "el màxim d'interaccions possibles bidireccionalment". Per la seva banda, Argimon ha comentat que busquen que la ciutadania de l'Alt Urgell i Andorra "tingui la millor assistència de qualitat en l'entorn més confortable i favorable per a ells".

Tot i aquesta voluntat de les tres administracions, Benazet ha comentat que no hi ha cap calendari establert per la situació de rebrot que s'està vivint actualment. Així, ha indicat que igual cal esperar fins a la tardor per poder formalitzar aquest conveni marc amb el govern espanyol per després avançar a nivell tècnic amb la Generalitat.

Pel que fa a la pandèmia, el titular de Salut ha indicat que el repunt de positius obliga a treballar de forma coordinada a totes les administracions i "a demanar a la ciutadania que encara queda un pas per a fer" perquè molta gent encara no ha rebut la segona dosi. "La gran notícia és que les vacunes, un cop tens les dues dosis, són molt efectives per qualsevol de les variants", ha remarcat. Per la seva banda, Argimon ha explicat a Catalunya el virus està rebrotant de forma molt important i que està seguint el cicle habitual. "Contagis primer amb un impacte important a l'assistència primària i després un impacte a l'entorn hospitalari", el qual ja es comença notar, ha comentat Argimon. Andorra, per la seva banda, la gran majoria dels nous contagis són en gent jove i aquest repunt no s'està traduint en un augment de la pressió hospitalària.

Argimon també ha destacat l'elevat nivell de vacunació que està tenint Andorra, molt més avançant que altres països europeus. "Els països de la UE anem per un pla de vacunació on les vacunes es reparteixen per ràtios de població i estem tots més o menys en la mateixa cobertura", ha comentat, remarcat que Andorra "ens porta un avantatge i segurament ells podran sortir millor d'aquest rebrot que no pas nosaltres". Tot i així, de la mateixa manera que Benazet, Argimon també s'ha mostrat optimista desitjant que puguin aplanar la corba ràpidament. Per altra banda, Benazet ha comentat que aquest nou repunt s'està produint per les interaccions socials que es produeixen fora de les mesures de protecció com poden ser festes o reunions. A més, ha volgut defensar a la gent jove, destacant que han adquirit una gran responsabilitat durant tota la pandèmia i "l'adhesió a la vacunació ha estat molt alta".

El conseller de la Generalitat ha estat preguntat pels periodistes sobre un nou possible toc de queda, i ha explicat que és una decisió que no depèn de Catalunya i que tampoc voldrien haver d'arribar-lo a aplicar perquè és una "restricció de drets fonamentals". Finalment, també ha comentat que durant l'estiu es faran cribratges puntuals i sectorials a Catalunya i ha llençat un missatge a la població, demanant que es vacunin amb les dues dosis.