Andorra, el cinquè estat europeu menys habitat

Andorra la VellaEl portal Yahoo ha fet un llistat dels països europeus segons les xifres de població. Andorra és el més gran dels anomenats microestats que inclou els països amb menys de cent mil habitants. En la classificació general, amb 46 estats europeus, Andorra ocupa el número 42 amb 82.000 habitants i per darrere té Liechtenstein, Mònaco, San Marino i el Vaticà. Just per sobre es troben Islàndia i Malta. El país més poblat del continent és Rússia amb 85 milions de ciutadans.

46- 508 El Vaticà

45- 33,669 San Marino

44- 36.651 Mònaco

43- 39.196 Liechtenstein

42- 82.000 Andorra

41- 371.000 Islàndia

40- 532.000 Malta

1-Rússia 85.000.000