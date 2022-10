Andorra és el cinquè país d'Europa en accés a internet

Andorra la VellaEl 96,9% de les llars (un 95,7% l'any 2019) disposaven d'accés a internet el 2021. En aquest sentit, segons posen en relleu les dades del departament d'Estadística, cal subratllar que el percentatge d'accés a internet és més elevat en les llars amb més d'un membre, en les integrades per persones entre els setze i 65 anys i en les que tenen ingressos mensuals superiors a 1.500 euros. En canvi, el 3,1% de llars que no disposen d'accés a internet estan constituïdes preferentment per un únic membre (unipersonals), o l'edat mitjana dels seus membres és d'entre 64 i 74 anys. La proporció de llars andorranes amb accés a internet suposa un cinquè lloc d'una hipotètica classificació dins els països de la Unió Europea i se situa clarament per sobre de la mitjana europea. El 98,4% de les persones enquestades que diuen disposar d'internet a casa tenen connexió a internet mitjançant fibra òptica, el 92,8% té dades mòbils i el 2,5% altres tipus de connexió.

Quant a l'ús d'internet, tenim que el 97% de la població (92,7% el 2019) hi ha navegat en el darrer mes, cap persona ho ha fet entre un mes i tres mesos respecte a la data de l'entrevista (0,5% el 2019), cap persona entre tres mesos i un any (0,3% el 2019), el 0,1% ha navegat fa més d'un any (0,3% el 2019) i el 2,8% restant no l'ha utilitzat mai (6,3% el 2019). Comparant les dades del Principat amb les de la Unió Europea (UE 27) que proporciona l'Eurostat, s'observa que Andorra ha passat de ser el desè a ser el quart país d'Europa on les persones (en termes relatius) s'han connectat més a internet en els darrers tres mesos, per darrere de Xipre (98%), Islàndia (98%) i Països Baixos (97%).

Analitzant els perfils d'usuaris, en general s'obtenen trets similars als mostrats a l'edició anterior. Així tenim que l'ús d'internet en els darrers tres mesos és similar en ambdós sexes, amb el 98% dels homes i 97,5% de les dones. Pel que fa a les dades classificades per edats, s'aprecia que pràcticament la totalitat dels menors de 45 anys l'ha utilitzat en els darrers tres mesos, mentre que aquest percentatge baixa lleugerament fins al 96,6% (66,1% el 2019) en el cas de la gent entre 66 i 74 anys. Quant als estudis, com més elevat és el nivell educatiu assolit, més ús recent d'internet es dona. El 99% de la població amb estudis terciaris ha utilitzat l'accés a la xarxa. Aquesta xifra és del 96% per a la població amb educació primària.