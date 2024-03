Andorra col·labora en la celebració d'un concert solidari per a Ucraïna amb 5.000 euros

Andorra la VellaAndorra participa econòmicament a la iniciativa impulsada per l’associació sense ànim de lucre, Support Action Ukraine, per a la realització d’un concert solidari i dur a terme projectes humanitaris a favor de les víctimes civils del conflicte a Ucraïna. Així, i a proposta del Ministeri d’Afers Exteriors, es fa una aportació de 5.000 euros amb un projecte que compleix amb els criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament.

El concert, a més de fer un elogi a la pau i a la resiliència, ret homenatge a la infància perduda i als artistes ucraïnesos que han perdut la vida durant la guerra. L’esdeveniment solidari reunirà 120 joves músics, originaris d’una dotzena de països. Els beneficis de les entrades venudes i de les donacions rebudes es distribuiran a favor de dos projectes humanitaris promoguts per l’associació Support Action Ukraine: el finançament d’un quiròfan mòbil dissenyat per actuar en les regions on les instal·lacions sanitàries han estat destruïdes per la guerra i el finançament d’accions per a la rehabilitació psicològica dels infants ucraïnesos traumatitzats per la guerra.

La iniciativa global s’impulsa en el marc de la commemoració del 75è aniversari de la creació del Consell d’Europa a través de la Secretària General de l’organisme, qui ha decidit patrocinar un concert solidari a favor d’Ucraïna, que tindrà lloc el 28 de març al Palau de Música i de Congressos d’Estrasburg. Precisament, enguany també es celebren els 30 anys de l’adhesió d’Andorra a aquest organisme.

Des de l’inici del conflicte entre la Federació de Rússia contra Ucraïna, fa poc més de 2 anys, Andorra ha manifestat el seu suport a Ucraïna i s’ha sumat als compromisos europeus i internacionals a favor de la unitat i de la solidaritat.