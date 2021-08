Andorra la VellaCristina Sanchez és la creadora de la pàgina web Guia Canina, una plataforma pensada per als turistes que venen a Andorra amb el seu gos i que busquen informació sobre l’oferta d’oci, hoteleria i restauració que accepta els seus companys de quatre potes. El projecte va començar fa dos anys, com un treball de final de curs de la carrera d’informàtica que Sanchez estudia actualment, i s’ha convertit en tot un referent per al turisme ‘dogfriendly’ al Principat. Arran de Guia Canina, Sanchez també va crear el grup de Facebook ‘Andorra con Perro’, que compta amb més de 1.500 seguidors que cada dia pengen les fotos de les seves excursions amb gos per Andorra, intercanvien consells i fan recomanacions.

En comparació amb els països veïns, Andorra és un país 'dogfriendly'?

Crec que ho és, però només per als turistes. Els residents amb gos tenen moltes dificultats a l'hora de trobar un pis de lloguer que accepti gossos, dins els nuclis urbans no hi ha espais verds on poder passejar en el dia a dia, i pel que fa als pipicans que tenim... qui sàpiga una mica d'animals, ja sabrà que no són adequats per a gossos.

Hi ha algun lloc d'Andorra on els turistes no puguin entrar amb el seu gos?

Jo particularment no m'he trobat mai cap botiga ni restaurant d'Andorra on no m'hagin deixat entrar amb el meu gos. Algun n'hi ha, però són mínims. Fins i tot hi ha espais culturals, com el museu de l'electricitat de FEDA, on pots entrar amb el teu gos.

Com explica l'oferta turística 'dogfriendly'?

Cada vegada és més especialitzada. Evidentment, la majoria de propostes estan vinculades a la natura, perquè venir a Andorra per anar de botigues i a Caldea amb el teu gos, no té gaire sentit, perquè l'animal no ho gaudirà gaire... Al principi explicava les diverses rutes de muntanya que existeixen a Andorra, però amb el temps, ho he anat especificant, és a dir, quan algú pregunta per opcions, la resposta que sempre li dono és 'quin tipus de gos tens? És atlètic?, és jove o gran? Té algun problema a les articulacions?' i en funció d'això, li recomano una ruta o una altra.

En el cas del 'turisme caní', hi ha temporada alta?

Sí, a l'estiu sempre creix el nombre d'usuaris i la plataforma es torna molt activa perquè els turistes pengen les seves fotos i experiències. A l'hivern, com la gent puja a esquiar, normalment no porten els seus gossos. Però tot i això, rebo visites tot l'any perquè la web està molt ben estructurada. Com sovint hi ha usuaris que fan les mateixes preguntes, com per exemple 'hotels que accepten gossos', al final vaig acabar creant seccions i quan fan la pregunta, simplement els comparteixo l'enllaç.

I aquests establiments, o les botigues, paguen algun tipus de remuneració perquè els recomani?

No, potser en un futur estaria bé... jo vaig començar aquest projecte fa dos anys, fruit del meu interès per la creació de continguts web, no com una forma de negoci. Ara que ja m'he especialitzat i la web té un bon posicionament, potser seria un pas a fer, però per a això hauria d'adoptar un paper més neutre que ara mateix, a vegades, no tinc, perquè com a propietària d'un gos i resident a Andorra, també dono la meva opinió.

Ara que ja controles el turisme caní al Principat, pensa ampliar fronteres?

A l'inici vaig voler abastar molt i vaig començar donant informació de tot arreu, però aviat vaig adonar-me que amb els meus mitjans, era millor centrar-me en l'oferta d'Andorra. Si no tens una empresa al darrere que et patrocini, és difícil gestionar el dia a dia.

Hi ha usuaris que t'han demanat el contingut en català...

Sí, he rebut alguna queixa, però s'ha de tenir en compte que tant la web com l'espai de Facebook està destinat, en primer lloc, al turisme que ve de fora i que és principalment espanyol. De tant en tant, procuro publicar alguna cosa en català i l'espai no té cap idioma vetat, però majoritàriament s'utilitza el castellà.