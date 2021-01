Andorra enceta la segona fase de vacunació

Andorra la VellaFins a 871 vacunes han estat ja administrades entre les persones que integraven la primera fase: residents i personal dels centres sociosanitaris; professionals de la salut que estan en primera línia; persones amb discapacitats i personal sanitari que participa en l’administració de les vacunes. El fet que encara restin dosis disponibles de la primera remesa que ha arribat d’Espanya ha motivat que ja s’hagi començat “la segona fase discretament” i així, aquest dijous tres persones de més de 96 anys ja han rebut el vaccí i en els pròxims dies es continuarà vacunant aquest col·lectiu. Així, la cap de l’àrea de prevenció de la salut, Rosa Vidal, ha concretat que hi ha unes 70 persones al país de més de 96 anys i que, per tant, quan rebin el vaccí es podrà anar ampliar la vacunació a persones que estan per sota d’aquesta edat, fins distribuir les 300 dosis que estan ara disponibles. Cal recordar que la fase 2 preveu la vacunació a persones majors de 70 anys.

De les 871 dosis ja administrades cal destacar que 84 ho han estat a Clara Rabassa; 60 al Cedre; 31 a l’Albó; 79 a Salita, set a Sant Vicenç d’Enclar i 610 a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. En total s’han vacunat 737 professionals; 118 residents i tretze grans dependents, un col·lectiu que segurament rebrà ja en la seva totalitat la dosi aquest divendres mateix, tal com ha concretat Vidal. Per tant, la fase 1 està “pràcticament completada” a l’espera que les persones dels centres sociosanitaris on hi ha hagut brots puguin rebre la vacuna i també un col·lectiu “molt petit” dels professionals de primera línia; les dosis per a aquestes persones s’han reservat.

Als majors de 96 anys se’ls truca i si volen rebre el vaccí se’ls dona hora perquè vagin a l’hospital a vacunar-se ja que cal recordar que la Pfizer és una vacuna que no es pot administrar a domicili. Si cal, ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es va a casa d’aquestes persones a buscar-les amb el transport sanitari per traslladar-les al centre hospitalari. El ministre també ha detallat que s’ha donat algun cas, de fet ha comentat que “dos o tres”, de persones que han rebut la vacuna i que han donat després positiu a la Covid-19, una situació que “es produeix arreu”, ha reconegut, i ha afegit que és una “llàstima” ja que es tracta de dosis que es perden.

A preguntes sobre les dificultats que s’estan vivint a Europa per rebre els vaccins, el titular de Salut ha reiterat que Andorra rebrà les que venen de França i Espanya en la mateixa proporció que ho vagin fent aquests països i ha recordat que Andorra forma part del projecte Covax i que ha de subministrar les vacunes d’AstraZeneca (que aquest mateix divendres han de rebre l’aval de l’Agència Europea del Medicament) i de Pfizer. De fet, hi ha el compromís que aquest mes de febrer es puguin rebre dosis d’aquesta darrera.

58 casos nous

Pel que fa a les dades sanitàries, el ministre ha concretat que en les darreres hores s'han detectat 58 nous casos, amb la qual cosa el total des de l’inici de la pandèmia és de 9.837. Resten actius ara com ara 751 i s’han donat 8.986 altes. Les defuncions es mantenen en 100 després de les dues notificades dijous. A l’hospital hi ha 30 persones a planta (tres més que dijous) i tretze a l’UCI (la mateixa xifra) de les quals dotze requereixen ventilació mecànica, és a dir, una més que dijous. Pel que fa a les aules, n’hi ha 20 amb vigilància activa total (dues menys) i 46 parcial. Dels més de 3.800 tests fets, tretze han estat positius.

El ministre ha detallat que la taxa de reproducció del virus se situa en 0,91 i, tot i que sembla que continua la tendència a la baixa, ha admès que “el que més preocupa” és la pressió sobre el sistema sanitari, “sobretot a l’UCI”, i per aquest motiu ha reiterat la crida a la ciutadania a complir les mesures establertes i a cribrar-se.