La Unió Europea podrà bloquejar l'exportació de vacunes per evitar el desabastiment

La guerra oberta entre la Comissió Europea i la farmacèutica anglo-sueca AstraZeneca pel retard anunciat en l'entrega de dosis pactades per part de la farmacèutica ha empès la Unió Europea a adoptar una mesura al límit del proteccionisme per assegurar-se les vacunes necessàries. Brussel·les proposa un mecanisme de control que obligui les farmacèutiques que produeixen a Europa a notificar la seva voluntat d'exportar dosis i, sobretot, que requereixi una autorització prèvia. A la pràctica, doncs, implica que un govern pugui bloquejar la venda fora de la Unió de vacunes si ho considera necessari per garantir que Europa té la quantitat suficient de vacunes. Països com Espanya i Alemanya ja han començat a tenir problemes de desabastiment que, segons el ministre de Salut germànic, Jens Spahn, es poden allargar durant setmanes.

La Comissió Europea preveu presentar la proposta legislativa aquest mateix divendres i, com que es tracta d'un mecanisme d'urgència, entrarà en aplicació tan ràpid com sigui adoptat pels membres de l'executiu comunitari. Això sí, només té la intenció de mantenir-lo en vigor durant el primer trimestre de l'any, justament el trimestre en què AstraZeneca diu que no pot complir el compromís signat. Brussel·les és especialment curós amb el llenguatge i insisteix en no anomenar-ho un mecanisme per "bloquejar" exportacions, sinó per requerir la "transparència" que considera clau per garantir el compliment dels acords adquirits i per assegurar que "els diners que s'han invertit serveixen per fabricar vacunes per als ciutadans", com reiteren fonts comunitàries. "Alguns estats estan actuant restringint exportacions, fins i tot prohibint-les, hem de reaccionar", han dit fons europees per justificar la mesura.

No es tracta d'un bloqueig general a totes les exportacions de vacunes, sinó d'un sistema que obligarà les farmacèutiques que produeixen dins del territori europeu a enviar els seus plans d'exportació a les autoritats duaneres de cada país, que tindran la potestat d'autoritzar-ho o no després de consultar-ho amb la Comissió Europea. Segons les mateixes fonts citades anteriorment, el criteri per concedir o no la llum verda a l'exportació és garantir el compliment dels acords de distribució pactats amb la Unió Europea. "El més important és que les vacunes compromeses es quedin a Europa", diu la font europea, que defensa que no es tracta d'aplicar una filosofia d'"'Europa primer" amb les vacunes sinó de complir els acords: "Les empreses han de complir els seus acords, la pregunta potser és per què van tancar acords al mateix temps amb diferents jurisdiccions".

Seran, doncs, les autoritats de cada estat les que hauran de decidir si concedeixen o no la llicència per exportar, una opció legal prevista en el reglament de la Unió Europea sobre les exportacions que pot activar-se quan hi ha un risc de desabastiment de certs productes considerats essencials. Aquest mecanisme ja es va aplicar al març per a equipament sanitari durant la primera onada de la pandèmia, quan es patia pel subministrament de mascaretes i respiradors, per exemple.

Inspecció a la planta de Bèlgica

La mesura arriba arran de les sospites de l'executiu comunitari que mentre que AstraZeneca assegura que no pot complir el calendari d'entregues acordat, ha venut dosis de les produïdes a Europa a tercers països, en particular al Regne Unit. De fet, aquest dimecres les autoritats belgues han inspeccionat la planta que la companyia té a Seneffe a petició de la Comissió per veure si hi ha o no els "problemes de producció" amb què es justifica el retard. Ho han fet representants de l'Agència Federal de Medicaments i Productes de Salut, el regulador del país, segons ha indicat el ministeri de Salut belga. No hi ha conclusions i l'executiu comunitari s'ha negat a fer qualsevol declaració sobre aquesta qüestió.