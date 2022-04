Andorra ja acull 242 refugiats ucraïnesos

Andorra la VellaEl nombre de refugiats ucraïnesos que ja es troba al país i que ha demanat al Govern el permís de residència i treball ha augmentat fins a les 242 persones. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, hi ha 66 menors que es troben escolaritzats, ja s'han atorgat 89 ajuts per a cobrir necessitats bàsiques, i també s'han lliurat 68 targetes de prepagament per adquirir productes en centres comercials, 81 per al transport públic i 56 d'Andorra Telecom.

Del volum total de persones, el ministre ha detallat que encara resten 11 refugiats pendents de completar el procés per a rebre el permís, 4 es troben en el procés de revisió mèdica i altres 7 estan pendents de ser vacunats contra la Covid-19. Cal recordar que el Govern va fixar el topall màxim d'acollida de refugiats en les 250 persones. Tot i això, Jover ha assegurat que "el ritme de persones que arriben a les llistes darrerament ha disminuït" i, a més, "el Govern pot valorar per via decret ampliar aquesta quota".

En aquest sentit, ha recordat que des del Govern s'ha de garantir donar a aquestes persones "l'acollida que es mereixen" sense "tensar" un sector en dificultat com el de l'habitatge. És per això que ha exposat que des del ministeri d'Afers Socials "s'està treballant en solucions" i ha recordat la utilitat que representen els apartaments turístics per a donar-los acollida.