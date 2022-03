Andorra obre, després de dos anys, la pista d'esquí amb més desnivell del país

ArinsalEl domini esquiable andorrà Pal Arinsal mantindrà al 100% l’obertura de les seves pistes fins a final de temporada, previst pel 18 d'abril. Les darreres precipitacions, asseguren des de l'estació, garanteixen que s'hi pugui esquiar en condicions el dies que queden de temporada. Des d'aquest cap de setmana hi ha una novetat, per primera vegada després de dos anys s'ha pogut reobrir la pista la Capa al sector d’Arinsal. Es tracta d’una pista que no compta amb cap innivador de neu i que per tant, només pot obrir-se en moments de bones condicions de neu.

La Capa va poder obrir dissabte amb normalitat, apunten des de Pal Arinsal, però es va haver de tancar a les 14h per l'estat de la neu i poder fer manteniment a la nit. Diumenge, la boira va fer que des del domini decidissin mantenir-la tancada. Aquest dilluns ha estat en funcionament un parell d'hores. “Mirem d'obrir-la en funció de l'estat de la neu i fem manteniment diari per garantir que, mentre es pugui, estigui en marxa fins a final de temporada”, expliquen.

Amb la Capa, Arinsal té la pista amb més desnivell d'Andorra, ja que comença a la Capa i finalitza a la pista de les Marrades, a 1500 metres. En total, es tracta d’una pista amb 1000 metres de desnivell.

L'estació té connectats tots els sectors i les seves instal·lacions, aconseguint obrir un total de 47 pistes i 31 remuntadors. Pel que fa a l’estat de la neu, els esquiadors es podran trobar fins a gruixos de neu de 100 cm a cota baixa i 140 cm a cota alta.