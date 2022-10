Andorra passa de la posició 22 a la 21 al rànquing de països que no requereixen visat per accedir

Andorra la VellaAndorra se situa en la posició número 21 del rànquing de països en els quals no és necessari un visat per entrar al territori. Així queda reflectit en l'índex de passaports de Henley, una classificació elaborada trimestralment per l'empresa Henley & Partners a partir de les dades extretes de l'Autoritat de Transport Aeri Internacional (IATA). Amb aquesta puntuació, el Principat millora l'assolida el 2021, quan la posició que ocupava en el rànquing era la 22a.

L'índex de passaports de Henley contempla 199 passaports diferents i fins a 227 destins per viatjar i es considera l'eina de referència estàndard per avaluar on es classifica un passaport en l'espectre de la mobilitat global.

Les primeres posicions de la llista estan ocupades per països com el Japó, Singapur, Corea del Sud, Alemanya, Espanya, Finlàndia, Itàlia, Luxemburg, Àustria, Dinamarca, els Països Baixos i Suècia. Alguns d'ells, però, comparteixen el mateix nivell en el rànquing. Per trobar al país veí del nord, França, cal baixar fins a la 6a posició.