Andorra, quart país d'Europa amb millor velocitat d'internet

Andorra la VellaIslàndia, Luxemburg, Lietchentein, Andorra i França. Aquest és el grup dels cinc països europeus amb una velocitat de descarrega a internet més alta. Les velocitats mitjanes en aquests cinc països se situen en la franja dels 120 i el 220 megabits de descàrrega per segon. Les proves per establir a aquest rànquing corresponen al 2022. Si s'agafa la referència mundial, els dos països amb la major velocitat són Taiwan i el Japó. En la classificació europea, els països amb connexió més lenta són Bòsnia i Albània amb velocitat de descàrrega per sota dels 20 megabits per segon.