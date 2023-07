Andorra rebrà a la directora de la UNESCO per celebrar el 30è aniversari d'ingrés a l'ONU

Andorra la VellaLa directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, visitarà Andorra els propers 10 i 11 de juliol per celebrar els 30 anys de l'entrada d'Andorra a l'organització. Durant la seva estada, serà rebuda pel cap de Govern i diversos ministres, realitzarà sessions de treball i coneixerà els projectes que uneixen Andorra amb la UNESCO. La visita inclourà la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni de la humanitat, i Ordino, reserva de la biosfera.

També es presentaran els projectes reconeguts per la UNESCO, com les Falles de Sant Joan i el Ball de l'Ossa, i es discutiran noves candidatures, com l'art de construir murs en pedra seca i la candidatura conjunta amb Espanya i França.