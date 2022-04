Andorra rebrà gairebé 70.000 vehicles durant la Setmana Santa

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa de la previsió de l'entrada de vehicles i del trànsit rodat al país durant aquests propers dies de festivitat de Setmana Santa. Si bé no s'esperen complicacions viàries fins al dijous 14/04, aquest dissabte 9/04 a les 06h és previst que s'iniciï el dispositiu especial que permetrà augmentar la fluïdesa del trànsit durant el període vacacional.

S'espera que entrin al país 67.000 vehicles: 43.000 per la frontera hispanoandorrana i 24.000 per la frontera francoandorrana. També s'estima que la sortida més nombrosa de vehicles del país sigui el dijous 14/04 a partir de les 18h, serà de 10.000 vehicles al llarg de tot aquest episodi.

Segons els càlculs de Mobilitat, l'horari de més afluència d'entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana serà els dies 14, 15, 16 i 17 de les 9h fins a les 14h i el dia 18 de les 17h fins a les 21h. De sortida del país, és preveu un trànsit fluid els dies 14, 15, 16, 17 de les 18h h fins a les 21h.

Per la part francesa, el trànsit més intens d'entrada al Principat s'espera, dels dies 9 al 17 d'abril, de les 8h fins les 13h. I de sortida del país, dels dies 9 al 17, de les 15h a les 18h.

El dispositiu especial de trànsit, que permet coordinar tots els efectius de seguretat implicats així com facilitar a l'usuari la informació permanent, finalitzarà el 18 d'abril a la mitjanit. Des de l'ara.ad us recordem que a la nostra portada, al costat de la capçalera, hi ha un enllaç a la trentena de càmeres que Mobilitat té disposades al país que permeten seguir, a temps real, l'estat del trànsit a les carreteres andorranes.