Andorra Recerca + Innovació obre una enquesta per saber si la ciutadania ha notat un terratrèmol aquest matí

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació ha fet una crida a la ciutadania a través de les xarxes socials per avaluar la percepció del terratrèmol que es va produir el 21 de maig de 2024 a les 09:23 TU. L'organització ha publicat el següent missatge: "Heu notat el #terratrèmol del 21-05-2024 a les 09:23 TU? Ajudeu-nos responent a l’enquesta sísmica per poder avaluar la percepció del sisme a #Andorra. Gràcies per la vostra col·laboració".

L'objectiu de la consulta és recollir informació de primera mà sobre l'impacte i la percepció del sisme entre la població andorrana. Aquesta informació serà crucial per als estudis sísmics i per millorar les mesures de seguretat i resposta davant futurs terratrèmols. Andorra Recerca + Innovació agraeix la participació de tots els que responen a l'enquesta, contribuint així a una millor comprensió del fenomen.