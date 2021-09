Andorra referma el compromís amb l'agenda mediambiental iberoamericana

Andorra la VellaLa Setmana mediambiental iberoamericana aborda entre el 20 i el 24 de setembre els reptes ambientals urgents de la regió, a través de trenta reunions virtuals amb representants i experts de primer nivell. El director de l'Oficina d'Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, i la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, participen en la reunió d'alt nivell de les tres xarxes iberoamericanes (Conferència de directors dels serveis meteorològics i hidrològics iberoamericans, Cimhet; la Xarxa iberoamericana d'oficines de canvi climàtic, RIOCC, i la Conferència de directors iberoamericans de l'aigua, Codia) per reforçar el seu compromís amb l'agenda mediambiental iberoamericana.

En la reunió, els participants han acordat donar suport a la declaració que inclou la preocupació per l'evidència de canvis sense precedents i irreversibles en el sistema climàtic mundial, tal com ha quedat reflectit en el recent informe del grup I de l'IPCC, que confirma de manera inequívoca la influència humana en l'escalfament de l'atmosfera, l'oceà i la terra. En aquest sentit, subratllen que l'escalfament global només pot limitar-se a 1,5 graus si s'aconsegueixen fortes reduccions en les emissions de gasos d'efecte hivernacle en les pròximes dècades i s'assoleixen unes emissions netes zero al voltant de 2050.

Alhora, la declaració inclou la bona acollida que les parts han manifestat amb relació al llançament de l'agenda mediambiental iberoamericana que consideren de gran importància per a reforçar aquesta dimensió en els treballs de la conferència iberoamericana i traslladen el seu compromís per col·laborar en el desenvolupament d'aquesta agenda, en coordinació amb altres iniciatives, actors, xarxes, programes i processos regionals en marxa.

Cal recordar que va ser durant la secretaria pro tempore de la XXVII Cimera Iberoamericana d'Andorra, i sota l'impuls del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, que els caps d'estat i de govern van acordar la inclusió d'una agenda ambiental iberoamericana, i alhora encomanaven a la Cimhet, a la Codia i a la Riocc que exploressin possibles sinergies entre les tres xarxes.

Mobilitat Sostenible

De manera paral·lela, i en el marc de la temàtica d'energia i acció climàtica, aquest dijous també s'ha dut a terme la reunió 'Cap a models de mobilitat més sostenibles'. A la trobada hi ha participat la tècnica de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Meritxell Cuyàs, que ha presentat els principals trets de l'estratègia nacional de mobilitat d'Andorra. Del pla, que recentment serà aprovat pel Govern, s'han explicat els aspectes més innovadors per a la seva concepció i concertació amb els diferents actors públics, privats i socioeconòmics del país.

L'objectiu d'aquesta setmana mediambiental és posicionar a Iberoamèrica com un important espai de cooperació i diàleg en matèria de medi ambient, a més d'avançar en l'agenda ambiental iberoamericana. Andorra va adherir-se a la Xarxa iberoamericana d'oficines del canvi climàtic (RIOCC), l'octubre de 2016. El novembre del 2019, va organitzar la XVI trobada de la xarxa amb una àmplia representació de la regió desplaçada al país. Alhora, pel fet de pertànyer a la conferència iberoamericana, el Principat participa en la Conferència de directors iberoamericans de l'aigua (Codia). En aquest marc, el país va organitzar, durant la presidència de la secretaria pro tempore de la conferència iberoamericana, la reunió anual de la Codia amb diàlegs tècnics entorn del sanejament i la biodiversitat el 2020 i el seminari d'alt nivell relatiu a la gestió de les aigües transfrontereres el 2021. El 2020, el Govern va acordar igualment l'adhesió a la xarxa Cimhet, de servei hidrometeorològics, adhesió que s'ha fet efectiva en aquesta reunió.