Andorra registra la temperatura més baixa en un mes d'abril des del 1998

Andorra la VellaAndorra ha donat la benvinguda a la primavera amb temperatures força gèlides. Un exemple és la nevada que aquest cap de setmana ha arribat a totes les cotes i que ha tornat a portar el fred arreu del país. Durant aquesta matinada, segons informa el Servei Meteorològic d'Andorra, l'estació de Ransol ha registrat -10 graus, una temperatura que no era tan baixa en un mes d'abril des de l'any 1998.

A més, expliquen, en el conjunt de les estacions tardor-hivern-primavera, no feia tan fred des del gener del 2021. Just abans de l'any 98, temperatures de -10 graus a l'abril només s'havien registrat en aquesta mateixa estació els anys 1991, 1978, 1964, 1965 i 1951. Tot i això, el rècord de graus negatius es va assolir el 1970, amb una temperatura de -13.

A les 10 hores d'aquest dilluns, les temperatures encara eren negatives arreu del Principat. Aquest fet no passava des del passat 19 de gener, malgrat que cal tenir en compte que duran el primer mes de l'any el sol va molt baix i, per tant, encara no toca a les estacions meteorològiques de fons de vall.

Malgrat el fred de primera hora del matí, el Servei Meteorològic informa que amb el pas de les hores es quedarà un dia ben assolellat a tot el país. Les temperatures s'aniran recuperant al llarg del dia i sobretot a partir d'aquest dimarts i dimecres.