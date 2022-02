Andorra ha registrat 35 casos de covid persistent durant la primera onada de la pandèmia

Andorra la VellaAndorra va registrar, com a mínim, 35 casos de covid persistent durant la primera onada de la pandèmia, moment en el qual 15.162 persones havien contret la malaltia. Aquest és el resultat de l'estudi dut a terme per observar-ne la presència al Principat, el qual han presentat aquest dimarts en roda de premsa la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, la metgessa de família i representant del Col·legi Oficial de Metges (COMA), Roser Bellmunt, i el coordinador del grup de recerca sociològica d'Andorra Recerca + Innovació (ARI), Joan Micó.

D'aquesta manera, Bellmunt ha puntualitzat que s'ha detectat una incidència inferior al 10-20%, els percentatges que estima l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i ha recordat que la covid persistent és "la condició per la qual una persona que ha passat el virus pot continuar tenint símptomes més enllà de tres mesos i que aquests no es puguin ser deguts a cap altra malaltia o afecció". A nivell global s'han descrit més de 200 símptomes que es relacionen amb la covid persistent, sent els més freqüents aquells relacionats amb l'olfacte, el dèficit de memòria i els problemes respiratoris.

Bellmunt ha reconegut que els 35 casos detectats a Andorra (quan haurien d'haver estat uns 1.500) no han estat diagnosticats per part d'un professional sanitari, sinó que ha estat un algoritme qui ha determinat la xifra d'acord amb les respostes dels participants. Aquest mateix algoritme és qui, posteriorment, ha recomanat a la persona que s'adreci al seu metge referent amb més o menys celeritat depenent de la gravetat dels símptomes que hagi indicat a l'enquesta. A conseqüència de la confidencialitat de les dades, l'especialista tampoc ha detallat el perfil de persones que estan patint aquesta situació ni els símptomes més freqüents.

Amb tot, des de Salut es considera que es tracta d'una "xifra baixa" tot i reconèixer que els resultats no són representatius del conjunt de persones que han patit la covid. L'únic positiu que s'extreu, per tant, és que gràcies al qüestionari s'han conegut "dades valuoses sobre la covid persistent" i, a més, ha estat "útil per conscienciar a persones que pateixen símptomes compatibles amb la covid persistent perquè demanin hora al metge referent o al CAP".

L'enquesta es va desenvolupar entre el juliol del 2020 fins al juny del 2021 mitjançant un SMS adreçat als majors de 18 anys afectats per covid. En concret, hi han participat 1.555 persones d'un total de 9.005, un 17% de l'univers contemplat inicialment. Majoritàriament, hi han pres part dones i persones entre els 30 i els 65 anys. D'aquestes 1.555 persones, a més, 253 han assegurat no tenir símptomes (16,3%), 1.212 han manifestat tenir símptomes que no van requerir hospitalització (77,9%), 74 van ser ingressades a planta (4,8%) i 15 van haver de ser ateses a l'UCI (1%).

Micó també ha posat en relleu que l'algoritme emprat en el qüestionari mostra com un 58,8% dels casos són compatibles amb covid persistent, tot i que ha assenyalat que "en realitat són molts menys" perquè la gran majoria de les persones que han respost no eren asimptomàtiques, la qual cosa fa variar significativament els resultats. Així mateix, ha indicat que un 9% dels enquestats han patit símptomes greus, un 28% moderats i un 16% lleus. Una dada interessant és que del total de persones enquestades només un 35% estaven sent tractades pel seu metge referent.

El ministeri de Salut ja treballa a llançar una segona enquesta també a través de missatges SMS. En l'actualitat hi ha 36.902 casos de coronavirus a Andorra, per la qual cosa "pensem que és interessant obrir aquesta enquesta a població nova", ha manifestat Mas. Així doncs, els missatges s'aniran enviant a partir d'aquest dimecres, i de manera esgraonada, a aquelles persones que faci tres mesos que han patit la malaltia. Es preveu que hi puguin participar unes 1.597 persones. En aquest sentit, la secretària d'Estat ha exposat que també es treballa per oferir el qüestionari a persones menors d'edat i majors de 65 anys a través d'altres vies com poden ser les trucades telefòniques i l'aplicació Andorra Salut.

Finalment, Bellmunt ha assenyalat que aquesta primera enquesta també ha servit per a l'elaboració -des de finals del 2020 i durant tot el 2021- d'una guia clínica sobre covid persistent basada en l'evidència científica que ha d'esdevenir una nova eina per als professionals per tal que puguin atendre de manera adequada els pacients i amb processos homogeneïtzats. En el document s'indica, per exemple, quins són els passos a seguir en cada cas, quines exploracions complementàries cal fer o si és necessari elevar els pacients a altres nivells sanitaris, entre d'altres.