Andorra podria restringir els drets de les persones no vacunades durant la temporada d’esquí

Andorra la VellaJa va passar l’hivern passat, quan Andorra va seguir la recomanació de l’Elisi de mantenir tancades les estacions d’esquí durant la temporada d’hivern. I enguany, tot i que el percentatge de població immunitzada contra la Covid-19 és superior a la dels països de l’entorn, el Principat, tot i haver tingut durant aquests mesos més flexibilitat en algunes mesures restrictives per a la població, acabarà assimilant-les a les dels estats veïns. Això vol dir que, per exemple, si França o Espanya prohibeixen l’entrada a persones no vacunades a certs establiments, com restaurants o discoteques, molt probablement Andorra també els ho acabi prohibint. Així ho ha augurat el cap de Govern, Xavier Espot, en una entrevista realitzada aquest dilluns a RTVA, quan ha explicat que “hem de tenir en compte, particularment durant l’hivern, que si volem que els residents estrangers puguin venir a Andorra, potser ens demanaran que apliquem una sèrie de mesures que ells apliquen a casa seva. Si fos el cas, ens ho plantejaríem”.

“El dret a la llibertat no és un dret il·limitat quan xoca amb la salut dels demès”, ha argumentat el dirigent, per redundar que “els drets d’alguns acaben on comencen els drets dels altres, per tant, no tanco la porta, durant la temporada d’hivern, que en alguns casos calqui establir algun tipus de restricció”.

Espot ha estat crític amb aquelles persones que voluntàriament han decidit no rebre el vaccí contra la Covid-19, però que, per contra, tampoc estan disposades a assumir certes restriccions: "El dret a la llibertat és molt important, però finalitza quan comença el d'una altra persona", ha indicat. "Els drets no es poden veure des d'una perspectiva individualista i il·limitada des de la perspectiva pròpia. Sempre hem volgut primar la pedagogia i la divulgació per sobre de la restricció, però també és veritat que en algun moment, potser, alguna restricció sí que s'haurà d'establir", ha sentenciat.

En aquest context, ha aprofitat l'ocasió per rebatre els arguments de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, respecte de l'efectivitat de les vacunes. Així, Espot ha afirmat que "aquells que diuen no a tot, encara no els he sentit posar damunt la taula alguna solució que tingui com a objectiu superar aquesta triple crisi", referint-se als estralls sanitaris, econòmics i socials.

"Pinta força millor que l'any passat"

De cara a la tornada a les aules, ha indicat que, "de moment, tots els indicis fan pensar que hem d'estar relativament tranquils" davant la possibilitat que sorgeixin nous confinaments. "Pinta força millor que l'any passat", ha afegit. En aquest sentit, ha animat altra vegada els joves d'entre 12 i 16 a què es vacunin sempre que així ho avali el metge referent i ha manifestat que no està damunt la taula la possibilitat d'immunitzar els infants d'entre 5 i 11 anys. "Creiem que la franja a la qual estem proporcionant vacunes és més que suficient", ha dit.

Finalment, Espot s'ha referit a la represa del judici de l'afer BPA, on ha defensat que la intervenció al banc es va fer en el moment adequat perquè sinó "hagués comportat unes conseqüències molt pitjors". "El Govern i el Consell General, amb les normes que es van adoptar, van actuar correctament. Una altra cosa és que els propietaris majoritaris de l'entitat decideixin reclamar", ha explicat. Amb tot, ha conclòs que qui té la darrera paraula, "com en tot, són els tribunals".