'Andorra Rural' amb Playmobil, la nova exposició del museu Casa Rull

La MassanaEl museu Casa Rull, situat a Sispony, acull des d'aquest dijous 23 de desembre fins al 8 de gener l'exposició 'Andorra Rural' dissenyada per Daniel Arellano a través de la seva col·lecció personal de Playmobil. La mostra, tal com ha manifestat l'artista durant la presentació, exposa tres diorames diferents, un dels quals narra, en certa manera, la vida de l'Andorra rural amb diverses escenes que mostren la tradició i la història del país i la seva orografia, com per exemple la matança del porc, infants jugant a la xarranca, la vida al poble i a l'hort i una al·lusió a les estacions d'esquí.

"El diagrama s'inspira, en part, amb el quadre 'Microcosmos' del meu avi, Sergi Mas, el qual ens va semblar interessant per introduir situacions habituals del Principat", ha manifestat el productor i gestor cultural andorrà, Hèctor Mas. Així doncs, l'autor principal de l'obra, ha comentat que van tardar dos dies a recrear totes les escenes que es mostren a l'exposició, en les quals hi ha fins a 500 figures. A més, el diorama compta amb un videomapatge a través del qual s'ofereix als visitants un joc dinàmic per cercar diferents ninots de Playmobil enmig de tota l'escena, com per exemple un ànec i un contrabandista.

A banda de la mostra central, Arellano també ha muntat dos petits diorames, un amb algunes de les llicències més populars de la marca Playmobil, com per exemple les figures d'Scooby Doo, Starbucks, la pel·lícula 'Regreso al futuro' o 'Cazafantasmas'. La segona, mostra l'evolució de les càmeres des del 1979 fins a l'actualitat i dels ninots que dissenya la marca, així, es poden observar figures dissenyades als inicis de la producció, les quals encara no tenien mobilitat a les extremitats. "Playmobil cada vegada té un públic més adult i no només infantil, per aquest motiu, i seguint la línia de LEGO, estan actualitzant les figures i adquirint més llicències de clàssics per incrementar el vessant col·leccionista de la marca", ha explicat.

La cap d'Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, ha manifestat que la voluntat del ministeri de Cultura i Esports és "oferir un escenari on mostrar les seves obres als joves creadors del país", concretament fins als 30 anys, a més de cercar que els visitants de l'exposició també tinguin l'oportunitat de redescobrir el museu Casa Rull. Casabella també ha indicat que la mostra d'Arellano coincideix molt amb la línia de l'espai museístic, el qual mostra la manera de vida d'una família de pagesos en una època en la qual el conreu de les terres i l'explotació ramadera eren la base econòmica de la societat andorrana.