Andorra s´afegeix a la base de dades internacional de referència sobre soques dominants

Andorra la VellaEl cap del laboratori nacional d'epidemiologia, David Vilanova, ho ha anunciat aquest dijous per mitjà del seu perfil a les xarxes socials: Andorra s'afegeix a la base de dades internacionals Gisead que informa sobre les variants del SARS-CoV-2 que volten per cada país. Aquesta serà la contribució andorrana a l'hora de detectar i d'identificar quina soca és majoritària al Principat.

L'Organització Mundial de la Salut estableix que tots els països haurien de fer un seguiment genòmic del 5% dels casos positius que registren, de manera que cada estat afectat per la Covid-19 hauria de seqüenciar almenys 5 de cada 100 infeccions que es donen al seu territori per fer seguiment de les variants. En el cas d'Andorra, més enllà de la informació sobre les variants del coronavirus que s'extreuen de les PCR que es fan amb aigües residuals, i que serveixen també per recopilar informació, la seqüenciació del genoma complert del virus, que és el que demana l'OMS i exigeix la base de dades, la fa setmanalment un laboratori de Tolosa. Això permet una radiografia acurada sobre la soca dominant al país.

Els resultats d'aquest seguiment genòmic s'envien a Gisead, que és la base de dades internacional de referència en aquest camp, i es difonen mitjançant la plataforma Nextstrain, que projecta totes les dades recollides. I tot això per a què serveix? Doncs per tenir informació útil i veraç sobre quines han estat, quines són i quines poden ser les soques dominants a cada regió.

Com passa amb la majoria de bases de dades, el més interessant és poder comparar el seguiment de l'afectació de les soques dominants amb altres països. Així, Andorra va poder anticipar, per exemple, l'arribada de la variant britànica. I així, també, es rebaixa el suflé d'algunes informacions de credibilitat dubtosa.

Els sona la variant del SARS-CoV-2 batejada com a Mu? És la soca dominant ara mateix a Colòmbia i s'expandeix també per l'Equador. Segons els titulars d'algunes informacions difoses hauria de ser la soca més letal des de l'inici de la pandèmia. Que hi hagi una base de dades de referència sobre soques dominants serveix per desmentir l'aureola que alguns mitjans han atorgat a la variant Mu, que té molta incidència a alguns països llatinoamericans, no perquè sigui més letal que les fins ara conegudes, si no perquè allà hi ha un percentatge molt baix de població vacunada, per tant, no immunitzada.

De fet, segons dades de Nextstrain, la variant Mu ja havia voltat per Europa mesos enrere i no ha aconseguit imposar-se a la variant Delta, que és ara mateix la dominant tant a Andorra com a la resta del continent. Això dona a entendre, segons els experts, que molt probablement la variant Delta acabi sent la dominant també a Llatinoamèrica. I cal recordar, per acabar, que les vacunes s'han mostrat efectives contra aquesta variant.