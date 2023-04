Andorra signa juntament amb els 27 de la UE una condemna contra Rússia per deportar infants ucraïnesos

Andorra la VellaAndorra és un dels 49 països, més els 27 de la Unió Europea, que han firmat un document on denuncien l'abús de poder que està fent Rússia com a membre del Consell Permanent de les Nacions Unides. Rússia està evitant ser condemnada per haver deportat il·legalment milers d'infants ucraïnesos. "Aquesta acció reprensible ha tingut lloc dins del context de la invasió a gran escala i de la guerra il·legal contra Ucraïna que condemnem sense reserva". Aquest és part del text de la declaració que ha signat Andorra. "Cap desinformació que vulgui fer Rússia pot negar la veritat ni protegir els seus responsables de respondre pels crims comesos", s'explica a la declaració.