Andorra Telecom continuarà oferint tot el futbol regularitzant els preus dels paquets

Andorra la VellaAndorra Telecom seguirà oferint tot el futbol de la temporada 2022-2023 de les principals lligues espanyoles i europees, així com la Champions League i l’Europa League.

Segons informen des de la companyia, Movistar Plus+, que comparteix els drets de retransmissió dels partits amb DAZN, ha introduït canvis en els paquets de televisió que es poden veure a Andorra. Així, Movistar+ i la plataforma DAZN s’uneixen per oferir més hores de continguts que mai i, per aquest motiu també es regularitzen els preus del paquets.

El paquet LaLiga, que inclou els canals LaLiga por M+, DAZN LaLiga i LaLiga SmartBankTV, que oferirà els partits del Futbol Club Andorra, passa dels 25 a 30 euros al mes.

El paquet Liga de Campeones por M+, que oferirà els partits de la Champions League, la Europa League i els millors partits de la Bundesligue, la Ligue 1 i la Sèrie A manté el preu de 20 euros al mes.

El paquet que inclou tot el futbol (la suma dels dos paquets anteriors), suposarà un estalvi de 10 euros respecte els dos paquets per separat i tindrà un preu de 40 euros mensuals.

Finalment, el paquet Movistar+ TotalPlus, que inclou tots els canals de la plataforma, tant de futbol com de totes les altres temàtiques disponibles, augmenta dos euros i passarà a tenir un preu de 72 euros al mes.

Els canals de futbol, tant de Movistar Plus+ com de DAZN, estaran disponibles a partir del 12 d’agost amb el descodificador d’Andorra Telecom i a l’aplicació Movistar+ en els dispositius. Andorra Telecom aplicarà els nous preus dels paquets a partir de l’1 de setembre.