Andorra Telecom detecta alguns casos de frau amb les trucades fetes a través de centraletes IP

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 d'abril de 2012, va ser notícia...

Andorra Telecom ha alertat a través d'un comunicat que darrerament s'han detectat alguns casos de frau en les trucades efectuades a través de les centraletes IP d'algunes empreses andorranes, i que s'han traduït en augments de la factura del telèfon. La parapública assenyala que no s'han detectat casos en clients particulars, però recorda que el risc existeix i que cal tenir-ho present.

També recorden que Internet permet trucar amb veu sobre IP, a uns preus molt reduïts (o de manera totalment gratuïta). Algunes centraletes permeten fer conviure el sistema telefònic de tota la vida i el sistema telefònic via Internet. Això permet que en funció de com es marqui o a qui es marqui, la trucada s’efectuï per Internet o a través de la xarxa telefònica tradicional.

Des de la parapública alerten que una centraleta IP piratejada permetria generar trucades via Internet sense cost pel que truca (sovint des de països del tercer món, o àrabs o d’Europa de l’Est) a destins costosos (fins i tot de vegades a numeració premium). El cost d’aquestes trucades, que resulta elevat, l’hauria d’assumir el titular de la centraleta IP. Per aquest motiu, Andorra Telecom recorda que és molt important establir mecanismes de seguretat informàtica per aquests tipus de centraletes, ja que s’han detectat casos de centraletes piratejades tant des del moment de la seva instal·lació (instal·lació poc segura) com per culpa d’un manteniment inadequat.