Andorra Telecom detecta noves amenaces a la xarxa, amb tràfic maliciós

Andorra la VellaAndorra Telecom informa que entre diumenge i aquest dimarts s'ha detectat una nova modalitat de tràfic d'internet maliciós. En aquesta ocasió s'ha rebut un gran volum de trànsit brossa, des de múltiples ordinadors distribuïts en diverses zones geogràfiques internacionals, cap a múltiples destins dins del Principat. Aquesta situació ha afectat diversos usuaris que han vist que el seu servei d'internet funcionava de manera irregular.

Mentre dura el procés de mitigació, els usuaris de manera puntual i aleatòria, noten una degradació del servei. En aquests casos els sistemes necessiten detectar constantment la multitud de noves amenaces que arriben des de diversos orígens per diferenciar el tràfic desitjat del no desitjat i procedir a eliminar el no desitjat. En tractar-se de volums de dades tan importants, la degradació del servei a Internet es percep amb talls intermitents. Mitigar vol dir lluitar constantment per evitar que la xarxa caigui i deixi tot el país sense accés a Internet.

Diàriament, Andorra Telecom, així com qualsevol altre operador de telecomunicacions, rep tràfic de dades maliciós amb la intenció de saturar el servei d'internet. Són situacions que provoquen una sobrecàrrega de tràfic no desitjat, per evitar que el tràfic normal arribi al seu destí. Els sistemes de protecció s'activen de forma immediata per tal de mitigar aquest tràfic sense que els usuaris se n'adonin. No es pateix tall ni degradació del servei. El procés de mitigació consisteix en netejar tot el tràfic maliciós per deixar passar només el tràfic net. Això passa desapercebut per la població perquè es tenen els mecanismes adequats per fer-hi front.

Segons declaracions del portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "aquestes amenaces no tenen res a veure amb les que pugui arribar a rebre una empresa o un web en concret. Aquestes empreses es protegeixen amb solucions anti DDoS (anti denegació de servei). Ara hem rebut un tipus d'amenaça molt diferent de la que rebem habitualment."

Aquestes situacions que comprometen el servei d'internet, existeixen des de fa anys i van en augment. Des d'Andorra Telecom es va ampliant els nivells de seguretat per poder-hi fer front. Les mesures de protecció de què disposa es van incrementant i alineant a les noves amenaces que es reben.