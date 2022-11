Andorra Telecom informa que s'ha resolt la incidència de connectivitat mòbil

Andorra la VellaEn el marc de la presentació de les millores que a partir d'aquest dijous, 1 de desembre, s'implementaran en totes les tarifes mòbils de contracte, Carles Casadevall, portaveu d'Andorra Telecom, s'ha referit a la incidència que ha tingut lloc aquest matí, als volts de les 8.45 hores, relacionada amb problemes de connectivitat a internet dels dispositius mòbils. En aquest sentit, ha dit que durant la nit s'ha realitzat una actualització d'una plataforma del servei mòbil que, en alguns casos, ha afectat la connectivitat d'alguns usuaris.

Casadevall ha exposat que al cap de l'any es fan al voltant de 300 intervencions nocturnes d'aquesta mena i, aquesta, "ha sigut una més". La incidència, però, no s'ha allargat més enllà de tres quarts d'hora. "Els clients que no estaven fent cap trucada podien navegar, però hi ha hagut algú a qui li havien caigut les dades", ha afegit.