Andorra Telecom lliure el primer premi a millor videojoc a l'estudiant Nil Farré

Andorra la VellaAndorra Telecom ha lliurat aquest matí els premis als millors videojocs dissenyats i desenvolupats pels estudiants assistents a la formació que l’operadora i la Universitat d’Andorra organitzen en el marc de la celebració del Saló del Videojoc.

Aquest any, tot i que la celebració del Saló 2024 s’ha passat al mes de novembre, durant el mes de febrer es van desenvolupar les formacions específiques sobre la creació de videojocs que ofereix l’UdA amb el suport d’Andorra Telecom.

L’objectiu d’aquestes formacions és fer conèixer entre els joves una branca de les tecnologies de la informació i la comunicació en què conflueixen diverses disciplines com l’art, la creació de guions, els efectes visuals, programació i fins i tot la psicologia i el màrqueting. Per premiar i agrair l’esforç i la motivació dels joves participants en la formació, Andorra Telecom va decidir atorgar un premi a les tres millors propostes de la formació “Disseny de Videojocs a través d’un document de proposta” que consistia a presentar en un document una proposta de creació de videojoc.

Els criteris que han permès escollir els guanyadors han estat els següents:

Originalitat: s’ha valorat si el joc presentava alguna idea innovadora en l’àmbit d’història o del joc.

Viabilitat: s’ha valorat si el joc presentat es podia desenvolupar per un equip reduït de persones i un temps relativament curt.

Relació de la idea amb Andorra: un dels requisits va ser que el joc tingués alguna vinculació amb Andorra.

Document: s’ha valorat si formalment quedava ben explicat com seria el joc dins del document presentat.

Els premiats d’aquesta edició 2024 han estat Nil Farré (1r), Joel Gonçalves (2n) i Roger Rodríguez (3r). Els premis han consistit en diferents accessoris per continuar la formació i ampliar les possibilitats en el desenvolupament i disseny de videojocs.

Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha agraït “a tots els joves participants en aquestes formacions, als professors i a la Universitat, el compromís amb una iniciativa que vol fomentar les formacions STEAM, concretament en un sector, el dels videojocs que no para de créixer i que representa una oportunitat laboral per a molts joves, també per què no, del nostre país”. Nadal ha destacat “els nous perfils que han aparegut en aquest sector, com el de videogame tester, gaming support agent o promotor gamer, molt innovadors, encara que són encara els perfils tècnics i creatius com el de desenvolupadors, artistes i dissenyadors, els que tenen més pes en aquesta indústria”, ha conclòs.

De la seva banda, Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra, ha dit que “actualment dues de les idees guanyadores s’estan desenvolupant en el marc dels estudis d’informàtica a l’assignatura de videojocs” i ha afegit que “la importància que la tecnologia té i seguirà tenint en tots els sectors econòmics i també en la vida de totes les persones es veu reflectida aquest any en l’alta preinscripció d’estudiants al bàtxelor en Informàtica de la Universitat d’Andorra”.

També ha insistit que “la complexitat cada cop més gran de la tecnologia ha dut a la universitat pública a dissenyar el nou màster en Analítica de dades que es va posar en marxa el curs passat i que el proper curs ja tindrà els primers graduats. Aquest nou màster no està només orientat als que tenen una formació en tecnologia sinó que també està obert als professionals d’empresa que volen estar al dia en la utilització de les últimes tecnologies per a la millora del seu negoci”.