Andorra Telecom ha pagat més de 5.000 euros en trucades a Ucraïna des de febrer

Andorra la VellaAndorra Telecom ha destinat prop de 5.500 euros (5.407,4) en trucades i SMS entre el Principat i Ucraïna fins a l'agost. Així es desprèn de les dades facilitades per la companyia de telecomunicacions, qui, cal recordar, des del passat 24 de febrer, quan va esclatar el conflicte armat al país de l'est d'Europa, ofereix trucades comunicacions telefòniques i missatges de text gratuïts entre ambdós països. Entrant al detall, fins a l'agost es van efectuar 1.445 connexions per telèfon, sigui a través de fixos o mòbils, i 196 SMS. Cal destacar que el mes amb més trànsit ha estat l'abril amb 408 connexions, seguit del maig amb 293 comunicacions, les quals han tingut un cost per la parapública de 1.115,93 i 1.050,45 euros, respectivament.

Quant als minuts de durada de les connexions, l'antiga parapública n'ha comptabilitzat 10.209,23, el que representa més de 170 hores de conversa. I, de la mateixa manera que succeeix amb les trucades, els mesos en els quals hi ha hagut més trànsit de comunicacions van ser març, abril i maig, quan el conflicte armat s'acabava d'iniciar, i el passat mes d'agost amb més de dos mil minuts.

Cal recordar que Andorra Telecom ofereix aquest servei per facilitar les comunicacions entre ambdós països arran de la irrupció del conflicte armat el passat mes de febrer. Tal com va manifestar al seu moment el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, volen "facilitar tant com sigui possible la comunicació dels residents al país amb els seus familiars o amics que estiguin a Ucraïna. És un moment molt delicat per a tothom qui tingui llaços amb aquest país i volem estar al seu costat en la mesura del possible". La gratuïtat de les trucades i els SMS té una durada indefinida, sempre depenent de l'evolució de la situació.