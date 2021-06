Andorra Telecom potenciarà la utilització de l'eSIM entre els turistes

Andorra la VellaAndorra Telecom va posar en marxa a principis del 2020 el servei de l'eSIM, un mecanisme que permet als usuaris de la companyia disposar d'una targeta virtual als seus telèfons mòbils i evitar la necessitat de disposar-ne d'una de física, tot i que també poden ser complementàries. Segons ha explicat el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, actualment "tenim al voltant d'uns 1.600 clients" que utilitzen aquest servei, fet que representa una xifra reduïda tenint en compte els aproximadament 85.000 telèfons que configuren el parc mòbil del Principat. En aquests moments, la gran part dels clients són d'àmbit nacional tot i que, en realitat, "són qui menys ho fan servir".

És per aquest motiu que Casadevall ha posat en relleu que "pensem que la SIM virtual tindrà molt èxit en les tarifes de prepagament dels turistes". De fet, des d'Andorra Telecom es vol promocionar ja durant aquesta campanya d'estiu, i també durant l'hivernal, que el turista contracti aquesta funcionalitat a través de l'aplicació mòbil de la parapública abans d'arribar a Andorra per, posteriorment, fer servir les dades que se li ofereixen. "Aquí és on pensem que pot haver-hi més èxit amb l'eSIM", ha indicat.

Entre les principals virtuts d'aquesta targeta cal destacar que el client pot contractar la tarifa que desitgi de les quals disposa Andorra Telecom i, en aquest sentit, Casadevall ha posat en relleu que "possiblement, de cara a finals d'any, farem algunes tarifes molt pensades pel turisme". Des de la companyia s'ha constatat que normalment els visitants que arriben a Andorra "volen més dades que trucades", per la qual cosa es volen oferir una sèrie de tarifes que caminin en aquesta línia.

Els dispositius mòbils actuals incorporen la possibilitat de poder disposar de més d'una targeta virtual a la vegada, tot i que només es permet que hi hagi una d'activa, a banda de la física. Així, els usuaris poden configurar en el seu dispositiu amb quina targeta es vol fer una determinada trucada o d'on es vol que es consumeixin les dades quan es navega per internet.