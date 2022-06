Andorra Telecom ha registrat més de 82 hores en trucades entre el Principat i Ucraïna

Andorra la VellaAndorra Telecom ha registrat un total de 702 trucades entre el Principat i Ucraïna. Així es desprèn de les dades facilitades per la companyia de telecomunicacions, qui des del passat 24 de febrer ofereix comunicacions telefòniques i SMS gratuïts entre ambdós països. Entrant al detall, fins al passat mes d'abril es van efectuar 648 trucades al país de l'est d'Europa. Cal destacar que el més amb més trànsit ha estat l'abril amb 408 connexions, seguit del març amb 211.

En relació amb les comunicacions telefòniques des d'Ucraïna a Andorra, tan sols se'n van dur a terme 54, amb una clara tendència a l'alça durant el passat mes d'abril, amb més de la meitat de les trucades, 32. Quant als minuts de durada de les connexions, des del Principat cap al país de l'est d'Europa sumem un total de 4.846,19 minuts, el que representa prop de 81 hores de conversa (80,77). De la mateixa manera que el nombre de connexions, el temps d'aquestes s'accentua durant els mesos de març i abril, amb 2.023,23 i 2.760,27 minuts, respectivament. D'altra banda, en referència a les trucades des d'Ucraïna, s'han comptabilitzat 46,3 minuts.

Cal recordar que Andorra Telecom ofereix aquest servei per facilitar les comunicacions entre ambdós països arran de la irrupció del conflicte armat fa més de tres mesos. Tal com va manifestar al seu moment el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, volen "facilitar tant com sigui possible la comunicació dels residents al país amb els seus familiars o amics que estiguin a Ucraïna. És un moment molt delicat per a tothom qui tingui llaços amb aquest país i volem estar al seu costat en la mesura del possible". La gratuïtat de les trucades i els SMS té una durada indefinida, sempre depenent de l'evolució de la situació.