Andorra Telecom rep el premi iberoamericà de qualitat 2020

CanilloAndorra Telecom ha rebut el premi iberoamericà de qualitat 2020 en la categoria d'argent. El director general, Jordi Nadal, ha recollit el guardó de mans del cap de Govern, Xavier Espot. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquesta tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on se celebra la Trobada Empresarial Iberoamericana. El premi iberoamericà de qualitat és un projecte adscrit a la Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de govern, que coordina la Secretaria General Iberoamericana i gestiona la Fundación Iberoamericana para la gestión de la calidad, i arriba a la 21a edició.

El prermi té per objectiu reconéixer la qualitat en la gestió de les organitzacions premiades. En aquesta ocasió han participat un total de tretze organitzacions i vuit països iberoamericans. Entre els aspectes que el jurat ha remarcat d'Andorra Telecom destaquen les bones pràctiques en la gestió, l'alta implicació amb el país i la participació dels andorrans amb la seva companyia de telecomunicacions.

Pel director general de la companyia poder postular a aquest premi "ha estat una gran oportunitat, alhora que un repte que ens ha permès veure que anem pel bon camí". Nadal ha ressaltat que "aquest reconeixement no l'entenem com un colofó ni com un assoliment a una bona trajectòria, sinó com un impuls a seguir buscant la millora contínua i consolidar l'hàbit de fer les coses ben fetes".