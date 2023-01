Andorra Turisme planteja no celebrar el Mountain Music

Andorra la VellaEl Mountain Music edició d'hivern va tenir lloc l'any passat amb l'actuació de DJ de reconegut prestigi internacional. Els concerts es van fer a l'Estadi Comunal. Per al 2023 la seva continuïtat estava garantida i estava previst que es desenvolupés en la plataforma de Soldeu on tenen lloc les curses de la Copa del Món. Tot això va canviar quan Grandvalira va tirar endavant el festival Snowrow que tindrà lloc del 30 de març al 2 d'abril al sector de Pas de la Casa Grau Roig.

El director d'Andorra Turisme Betim Budzaku ha reconegut que difícilment hi ha lloc a Andorra per diferents festivals perquè no hi hauria suficient públic. Budzaku després que Grandvalira 'tirés pel dret' amb l'Snowrow s'estaria carregant de forma indirecta el Mountain Music perquè no hi ha espai per a un segon producte similar. El responsable d'Andorra Turisme ha destacat en unes declaracions a Andorra Televisió que s'està estudiant si pot haver-hi un forat suficient per plantejar el Mountain Music i que si no es troba es passarà a l'edició del 2024.