Andorra ha estat utilitzada pels agricultors per pressionar al govern francès

Andorra la VellaEls pagesos de la Cerdanya han acabat reconeixent que el tall de les carreteres d'accés a Andorra tenia una finalitat molt clara: forçar que les institucions del Principat es mobilitzessin i pressionessin a les franceses per trobar una solució. Els pagesos, segons fonts del col·lectiu, sabien que per a Andorra perdre una de les dues vies de connexió al país és un desastre i que per recuperar l'accés farien tot el que poguessin. Aquesta utilització del Principat com a 'ostatge' realment ha funcionat perquè a partir de divendres de la setmana passada quan es va produir el tall a la Croisade hi ha hagut accions tant davant de l'ambaixada francesa com de les autoritats de l'Arieja i del Govern francès per part de diferents institucions andorranes. El reconeixement de la tàctica ha estat criticat públicament i privadament per diferents càrrecs andorrans.