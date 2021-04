Andorra la Vella concentra gairebé la meitat dels accidents que es produeixen al país

Andorra la VellaEl nombre d’accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals registrats per la policia durant l’any 2020 ha estat de 419, un -19,7% amb respecte al 2019, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. Cal recordar que durant el 2020 hi ha hagut tres mesos –la primavera passada– en què la població va estar confinada al seu domicili i, durant la gran part de la resta de l'any, ha vist restringida la seva mobilitat, tant interior com exterior.

En aquest sentit, el mes en el què es van registrar més accidents va ser el febrer (encara no havia començat el confinament), amb un 12,6% del total de sinistres de l’any, seguit del juliol, quan les restriccions es van relaxar per l'arribada de l'estiu. Pel que fa a les parròquies on es van produir els accidents, Andorra la Vella concentra el 40,3% del total de sinistres, seguit d’Escaldes-Engordany, amb el 14,3%.

El 59,2% dels accidents són per 'altres causes' i 'sense tipologia'. Les col·lisions són la causa del 15,2% dels accidents, seguit dels atropellaments, amb un 9,0%. Així, l’índex d’accidentalitat de l’any 2020 –entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants– ha estat de 45,9%, un -0,6% amb respecte a l’any anterior.

Un 48,7% dels accidents tenen dos vehicles implicats, mentre els turismes són els vehicles que pateixen més accidents de trànsit, amb un total del 70,6%. Així mateix, el 65,0% de les víctimes implicades en accidents de trànsit són homes. El grup d’edat que va registrar més ferits en accidents de trànsit és el de 25 a 34 anys, amb el 17,1% del total de les víctimes.