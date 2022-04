Andorra la Vella estrenarà pistes de bàsquet al maig

Andorra la VellaL'habilitació d'unes pistes de bàsquet al carrer Prat Salit de Santa Coloma, resultat dels pressupostos participatius del comú d'Andorra la Vella en l'edició del 2021 juntament amb l'adequació de diversos carrers de la parròquia, estaran finalment disponibles a partir del maig. Tot i això, segons ha explicat la corporació a l'ANA, encara no hi ha una data tancada, ja que s'estan acabant d'ultimar els detalls més tècnics de l'obra.

La instal·lació de l'equipament arriba gràcies al lloguer d'una parcel·la d'uns 1.600 metres quadrats de la qual el comú gaudirà durant un període inicial de cinc anys, i permetrà donar servei tant als veïns de Santa Coloma com als alumnes de l'escola andorrana. El comú satisfà un import de 3.300 euros mensuals per a gaudir de la propietat d'aquest espai.

La instal·lació inclou una minipista de futbol per a infants, dues pistes de bàsquet reglamentàries de 3x3 que es podran fer servir per a competicions oficials tenint en compte que disposa de les mides reglamentàries, quatre cistelles de minibàsquet i un arbre multibàsquet idèntic al que hi ha ubicat al Parc Central.

A més a més, les obres han permès obrir un passeig que connecta amb l'avinguda d'Enclar, per la qual cosa es podrà accedir a l'equipament des d'aquest punt o bé des de tot just davant del centre escolar.