Espai de bàsquet a Santa Coloma

Andorra la VellaL'habilitació d'unes pistes de bàsquet juntament amb l'embelliment de la zona de Ciutat de Valls, Gil Torres i avinguda Santa Coloma van ser els projectes més votats en la primera edició dels pressupostos participatius d'Andorra la Vella. El comú ja ha començat a posar fil a l'agulla a la materialització dels projectes i, d'aquesta manera, ja ha llogat, per un període de cinc anys, una parcel·la d'uns 1.600 metres quadrats a Santa Coloma, al carrer Prat Salit, tot just davant de l'escola andorrana, per fer l'espai de bàsquet. D'aquesta manera, es dona no només servei als veïns de Santa Coloma sinó també al centre escolar, va destacar la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de consell de comú d'aquest dimarts. Les instal·lacions estaran acabades a la tardor, informen des del comú.

La corporació satisfarà un import de 3.300 euros al mes per llogar aquest espai i es calcula que les obres tinguin un cost de 60.000 euros, que és el que es va estimar quan es va escollir aquesta proposta.

A preguntes de l'oposició la cònsol major va posar en relleu que s'ha optat per fer la instal·lació a Santa Coloma ja que és on hi ha "més dèficit" d'espais de lleure i que es materialitzarà malgrat hi ha previst també fer un parc infantil en una parcel·la també llogada, a tocar del riu, ja que es considera que són espais complementaris.