Andorra la Vella retira un xop deteriorat per prevenir riscos

(1/2) ℹ️ Seguint les recomanacions dels experts, retirem aquest xop del Parc Central per seguretat. Les branques estaven afectades -hi havia risc de caiguda- i els tècnics avaluen ara si l'interior del tronc també està malmès. L'arbre se substituirà per un d'una altra espècie pic.twitter.com/CQRQkUsyFR