Andorra es veu involucrada en un cop policial a la pirateria televisiva

Andorra la VellaUn operatiu europeu liderat per Espanya ha permès bloquejar l'accés a l'aplicació mòbil 'Mobdro', utilitzada per més de 40 milions d'usuaris de tot el món per a la retransmissió il·legal de partits de futbol. Així doncs, segons publica l'agència EFE, les autoritats espanyoles han detingut un sospitós i han interrogat tres persones a Espanya i Andorra. També s'han dut a terme quatre registres, dels quals dos d'ells es van efectuar al Principat.

El principal acusat utilitzava dominis i servidors informàtics primaris per connectar-se il·legalment a serveis audiovisuals que operaven legalment utilitzant l'aplicació 'Mobdro', fet que va portar a iniciar una investigació l'any 2018. Aquesta situació va ser denunciada, entre altres, per la Lliga Espanyola de Futbol Professional i la Premiere League.

Eurojust va ser l'encarregat de coordinar la part judicial de l'operatiu, que va permetre bloquejar la possibilitat de carregar l'aplicació a través de plataformes i servidors ubicats a Espanya, Portugal i la República Txeca, i també va fer possible la investigació a Andorra.