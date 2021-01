Un antiviral redueix un 99% la càrrega de la Covid

BarcelonaLa revista Science ha publicat aquest dimarts la descoberta dels importants efectes contra la Covid d'un antiviral, que rebaixa la seva càrrega viral un 99%. Es tracta de la plitidepsina, produïda per la companyia farmacèutica amb seu a Madrid PharmaMar. Aquest antiviral ataca la proteïna de l'hoste eEF1A. Segons els investigadors, es tracta del compost més potent que s'ha trobat fins ara contra el SARS-CoV-2, i es podria començar a provar en assajos clínics.

Aquesta publicació ha estat fruit de la col·laboració entre PharmaMar i els laboratoris de Kris White, Adolfo García-Sastre i Thomas Zwaka, als departaments de microbiologia i de biologia cel·lular, regenerativa i del desenvolupament, a la Icahn School of Medicine; de Kevan Shokat i Nevan Krogan, a l'Institut de Biociències Quantitatives de la Universitat de Califòrnia San Francisco, i de Marco Vignuzzi a l'Institut Pasteur de París. L'article relata que "l'activitat antiviral de la plitidepsina contra el SARS-CoV-2 es produeix mitjançant la inhibició de la coneguda diana eEF1A" i afegeix que la plitidepsina 'in vitro' ha demostrat una forta potència antiviral, en comparació amb altres antivirals contra el SARS-CoV -2, amb una toxicitat limitada.

En dos models animals diferents d'infecció per SARS-CoV-2 l'assaig va demostrar la reducció de la replicació viral, cosa que va comportar una disminució del 99% de les càrregues virals al pulmó dels animals tractats amb plitidepsina. El document també afirma que, tot i que la toxicitat és una preocupació en qualsevol antiviral dirigit a una proteïna de la cèl·lula humana, el perfil de seguretat de la plitidepsina està ben establert en humans, i que les dosis ben tolerades de plitidepsina utilitzades a l'assaig clínic de Covid-19 són significativament més baixes que les utilitzades en aquests experiments. La publicació conclou que la plitidepsina actua bloquejant la proteïna eEF1A, present en les cèl·lules humanes, i que és utilitzada pel SARS-CoV-2 per reproduir-se i infectar altres cèl·lules. Aquest mecanisme culmina en una eficàcia antiviral 'in vivo'.

"Creiem que les nostres dades i els resultats positius inicials de l'assaig clínic de PharmaMar suggereixen que la plitidepsina hauria de considerar-se seriosament per ampliar els assajos clínics per al tractament de Covid-19", afirmen els investigadors. Aquest grup d'experts, ara conegut com a QBI Coronavirus Research Group (QCRG), va ser el primer a traçar un mapa exhaustiu del genoma de la Covid-19 i descobrir que el virus interactua amb 332 proteïnes de les cèl·lules humanes.