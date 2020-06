Els geòlegs anuncien possibles nous moviments a la carretera d'Aixirivall

El Govern ha decretat contractar en modalitat d'emergència els treballs a la carretera d'Aixirivall per l'esllavissada d'aquesta setmana, on, degut a la situació del terreny i a les pluges que s'esperen, no es descarta, tal com apunten els geòlegs, que hi pugui haver algun altre moviment en els propers dies o hores. Per aquest motiu, el ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que s'han d'escurçar els processos de contractació per poder restablir el trànsit a la carretera perquè, tot i que els veïns no es troben aïllats, "el pas alternatiu que tenen implica un recorregut de 24 quilòmetres de més". La longitud de la carretera CS-130 afectada és d'uns 30 metres, però tal com apunten des del Govern, també s'ha hagut de prohibir el pas per la carretera vella d'Aixirivall per les pedres que han caigut.

Primer de tot, el portaveu de l'executiu ha indicat que s'ha de fer un primer estudi per analitzar i veure què s'hauria de fer per poder restablir com sigui la circulació. Per tant, aquesta modalitat d'emergència permet l'execució directa i immediata de les obres, estudis, projectes i serveis per accelerar els treballs. Tot i així, des del Govern no s'han aventurat a establir terminis ni a anunciar-ne el cost perquè "s'aniran sabent a mesura que es vagi estudiant".

Adjudicacions de treballs a esglésies

Durant el consell de ministres també s'ha aprovat l'adjudicació dels treballs previs de recerca arqueològica per a la recuperació de Sant Vicenç d'Enclar. Els objectius fonamentals d'aquests treballs són el desenrunament i el cribratge d'aquells materials que es puguin tornar a utilitzar en la reconstrucció del campanar. "Els estudis ens permetran entendre que va passar", ha comentat Jover, qui ha explicat que la reconstrucció del campanar s'ha de fer de la forma més fidedigna possible. Així, l'adjudicació s'ha fet a la constructora Hundeka per un import de 8.898,76 euros, i es faran amb la col·laboració de l'equip de tècnics de l'Àrea de Béns Immobles.

En la mateixa línia, el Govern també ha aprovat la licitació d'obres de manteniment a les esglésies de Sant Andreu d'Arinsal i Sant Joan de Sispony per tal de netejar-hi les humitats detectades als murs dels dos edificis, les quals poden tenir efectes sobre la conservació de l'estructura, la salubritat i l'estètica. El procediment del concurs és de modalitat ordinària i les empreses tenen temps fins al 8 de juliol per lliurar la documentació al Servei de Tràmits del Govern.

D'altra banda, també s'ha obert el procés de licitació per la concessió de la gestió del servei públic de la gossera i la gatera de la Borda Vidal, a Sant Julià de Lòria. Jover ha declarat que el Govern ja fa temps que volia externalitzar el servei d'aquests indrets perquè s'oferís un servei el més integral possible. Les empreses que s'hi vulguin postular tenen fins al 8 de juliol per a lliurar la documentació a Tràmits, sempre i quan disposin d'experiència en la gestió de serveis similars o hagin pres anteriorment accions encaminades a fomentar la tinença responsable d'animals de companyia.