Apple demana als usuaris d'iPhone, iPad i Mac que actualitzin els dispositius per seguretat

AndorraApple, l'empresa de tecnologia més famosa de Silicon Valley ha hagut de llançar una actualització d'urgència per als sistemes operatius d'iPhone, iPad i Mac pel fet que van descobrir una vulnerabilitat de dia 0 que ja estava sent explotada activament per delinqüents cibernètics.

Aquesta amenaça va ser revelada pel portal digital de tecnologia "Thecrunch" i l'empresa es va haver de treballar de manera urgent en la creació d'un nou segell de seguretat, això perquè els anomenats atacs de dia 0, consisteixen en vulnerabilitats en els sistemes que són identificades pels criminals cibernètics abans que l'empresa fabricadora les detecti.

Quan la companyia detecta la fallada, en aquest cas Apple, els seus desenvolupadors tenen 0 dies per a implementar un cadenat de seguretat per a reduir els riscos i frenar els atacs en cas que ja s'hagin presentat casos. Quant a aquest incident amb Apple, la vulnerabilitat detectada rep el nom de CVE-2022-32894 i permet que tercers puguin entrar al sistema del dispositiu i prendre control absolut d'aquest, per la qual cosa és molt perillós.

L'altra vulnerabilitat rep el nom de CVE-2022-32893 i ha estat anteriorment vinculada a falles que es van presentar en el lloc o botiga d'aplicacions anomenat "WebKit". WebKit encara que no és tan coneguda, és utilitzada pel navegador oficial de l'empresa Safari i altres plataformes, per a accedir a la web, la qual cosa implica que si s'aconsegueix intervenir, es podrà prendre el control de l'equip. La marca de la poma va instar els usuaris a actualitzar els sistemes operatius el més aviat possible per evitar problemes.