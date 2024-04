"Aprendre la llengua del país que t'acull és molt important"

Andorra la VellaMarcelo Ponce, president d'Argentins a Andorra, ha fet declaracions a favor amb relació a la previsió de llei del català que obligarà no només a respondre català als establiments del país sinó també acreditar un nivell mínim per a renovar el permís de residència. "Nosaltres estem d'acord, no només amb la llei, fa tres anys que proposem estructures o eines que ajudin a aprendre el català", va afirmar Ponce.

Argentins a Andorra destaca que és pràcticament un deure moral aprendre l'idioma oficial "l'aprenentatge de la llengua del país que t'acull és molt important". De fet, afegeix que no és només per la llei sinó que des de l'associació tracten de difondre les classes de català i fins i tot expliquen que es fan classes particulars per garantir un nivell mínim.

A més, Ponce diu que "a vegades sembla una mica fort, que sigui una mesura obligatòria, però crec que també és moral, si arribes a un país que et dona l'oportunitat de viure i residir s'ha d'intentar parlar la llengua, ho veiem perfecte" conclou el president de l'associació.