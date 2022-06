Aquest estiu has d'estrenar!!!!

Qui ho diria que en pocs dies entrem a l'estiu després d'aquestes jornades tan caloroses. Dia rere dia veiem els termòmetres enfilant-se a més de 30º i quan la calor apreta només pensem en com podem fer passar aquesta calorada. Potser no tenim ocasió d'anar, entre setmana, a la platja o a la piscina, però sí que ens podem anar preparant per al cap de setmana amb les darreres tendències en moda de bany que trobaràs a la planta baixa de Pyrénées Andorra .

Aquesta vegada no tens excusa per fer-te amb algun dels conjunts que et proposa Pyrénées Andorra. La nova col·lecció de bany arriba carregada de color, estampats, nous dissenys. Una col·lecció que està pensada perquè cada una de nosaltres acabi trobant el model que més s'ajusta a les seves preferències i estil.

Les marques punteres en moda de bany les trobaràs presents en aquest espai de Pyrénées Andorra que sempre acaba cridant l'atenció no només per les seves propostes sinó també pels accessoris que t'ajudaran a acabar de completar un look ideal per anar a la platja o piscina.