Aquest és el recorregut que proposa Interior a DenunciAND

Andorra la VellaEl ministeri de l'Interior ha traslladat a DenunciAND i la resta d'impulsors de la manifestació del 8 de desembre per un habitatge digne que el recorregut que han proposat és inacceptable perquè va contra la llei de seguretat ciutadana. El que vulguin passar per la via pública pel carrer de la Unió, la rotonda de la Dama de Gel i després baixar cap a la plaça de la Rotonda seria perillós en una jornada de potencial col·lapse com el 8 de desembre. Interior es basa en els informes de seguretat de la policia.

La coordinadora té fins dilluns per a recórrer contra aquesta decisió. Cal recordar que la policia ja va comunicar que el recorregut creava un problema de seguretat, però els impulsors de la plataforma van decidir, després d'una votació, mantenir-lo Segons informa Andorra Televisió, la coordinadora de la manifestació hauria afirmat que els informes dels seus experts contradiuen el posicionament de Govern. El problema de seguretat es generaria, segons la versió de Govern, en el potencial col·lapse de trànsit en el centre comercial d'Andorra i en els trajectes cap a parròquies altes.