Aquestes són les novetats del Saló del Manga a Barcelona que no et pots perdre

Andorra la VellaEl tan esperat Saló del Manga de Barcelona ha començat avui, amb els aficionats al manga i l'anime desitjant explorar les últimes novetats de la cultura japonesa. Entre les destacades d'enguany, diverses editorials presenten llançaments emocionants que prometen captivar els seguidors.

Norma Editorial

A l'estand de Norma Editorial, l'atenció se centra en l'estrena del setè volum de "Els Quatre Cavallers de l'Apocalipsi". Aquest manga, que es va llançar el 7 de desembre, segueix un grup de joves profetitzades pel Rei Arthur Pendragon de Camelot per portar la destrucció al món. Tot i que és rumor que encara no són Cavallers Sagrats, es creu que són aprenents, afegint un misteri intrigant a la trama.

IVREA

Ivrea, d'altra banda, porta als lectors el volum 18 de "Kingdom", l'èpica història del guerrer Xin a la Xina, que ja va sortir el 30 de novembre, i anuncia el proper llançament per al 28 de desembre. A més, els fans poden esperar amb moltes ganes el cinquè número de "Jojolion", la seqüela de Jojo's d'Araki, disponible a partir del 14 de desembre. També el núm. 17 del ja animat manga, 'Un yakuza de sa casa', on continuarem sabent de la vida d'en Tatsu arran haver deixat la màfia japonesa i com això afecta el seu nou estil de vida.

Panini Manga

Panini Comics no es queda enrere, presentant títols emocionants com "BJ Alex", el volum remasteritzat del número 4 de "Berserk" i el número 15 de "Bleach". Pel que fa a "Berserk", aquest manga èpic continua explorant els profunds misteris del seu món de caos i foscor. En el cas de "Bleach", la narrativa continua desenvolupant-se amb més acció i revelacions impactants que mantenen als lectors a l'espera del pròxim gir.

A més, es revela que Panini llançarà el 21 de desembre el volum 5 del Seinen "Eden" una obra planteja una història apocalíptica on la humanitat està al límit de l'extinció a causa d'un virus creat en un laboratori amb efectes devastadors sobre la població. La tragèdia altera fins i tot l'equilibri geopolític del planeta.

En un món de terroristes, cíborgs, pirates informàtics, crims organitzats i polítics corruptes, els membres de la família Ballard juguen un paper vital. Els lectors es poden preparar per a una obra que promet explorar els llocs més foscos de la condició humana en aquest context apocalíptic.

Milky Way Edicions

En el cas de Milky Way Edicions, destaquem el llançament del novè número de "Given", una obra que explora temes de desil·lusió i redescoberta. Just quan Uenoyama comença a avorrir-se de la guitarra i el bàsquet que tant estimava, es troba amb Mafuyu, abraçat a una guitarra espatllada. Després de reparar-la, no pot evitar sentir certa simpatia cap a ell. Llavors, el sent cantar... i la seva veu li penetra a l'ànima.

En definitiva, el Saló del Manga de Barcelona es perfila com el lloc perfecte perquè els amants del manga descobreixin i gaudeixin d'aquestes emocionants novetats que arriben al mercat, consolidant l'esdeveniment com una cita imprescindible pels apassionats de la cultura japonesa a Espanya.