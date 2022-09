Les armeries reconeixen una lleugera manca de munició

Andorra la VellaLes armeries alerten d'una "petita" manca de munició als establiments comercials. Segons han informat diversos comerços, a conseqüència de l'esclat de la guerra a Ucraïna s'estan vivint retards en el subministrament de les bales, ja que "moltes comandes procedents dels Estats Units no han arribat a Europa". Aquest fet, tot i que no suposi una mancança de munició al país, ha posat en guàrdia el col·lectiu de caçadors per la possibilitat de no trobar suficient estoc a les armeries, sobretot tenint en compte que fins diumenge se celebra al Principat la setmana de la caça de l'isard.