Les armes, més controlades

Andorra la VellaEl Govern licita el concurs nacional per a la creació del Registre Integrat d'Armes del Principat d'Andorra (RIAPA) per al departament de Policia que permetrà l'intercanvi de dades entre armeries i el cos policial, com també un registre de les armes i les municions.

D'altra banda, també s'han fet dues licitacions més que s'emmarquen en l'aposta del Govern per a la digitalització de l'administració i en especial a l'adopció de l'expedient digital. El ministeri de Justícia i Interior ja va licitar el 2018 l'adquisició de dos servidors per digitalitzar i emmagatzemar documents del departament de Policia. Actualment, i davant l'increment de la informació que s'hi ha de guardar és necessari adquirir-ne dos de nous per tal de millorar el servei i ampliar la capacitat d'emmagatzematge, informent des de l'executiu.

Paral·lelament, el departament està desplegant un programari que funciona sobre tauletes informàtiques i que permet als agents que es troben a l'exterior generar sancions des d'aquests dispositius. Així, cal emetre els corresponents rebuts de sanció que s'han d'entregar a l'infractor a efectes de notificació i on s'informen de les vies de recurs disponibles. En aquest cas, el concurs ha de permetre adquirir 25 unitats d'impressores tèrmiques portàtils per equipar les diferents patrulles. Els tres concursos són nacionals, amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.